Василь Шайхразиев ознакомился с ходом ремонтных работ в Татарском культурном центре в Санкт-Петербурге

Сегодня, 19 мая, в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев, ознакомился с ходом ремонтных работ в помещении, выделенном для Татарской национально-культурной автономии.

Напомним, в 2020 году Правительством Санкт-Петербурга было выделено помещение в центре города. Василь Шайхразиев вместе с Постоянным представителем Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренатом Валиуллиным и председателем Татарской национально-культурной автономии Раисом Яркаевым осмотрели помещение, обсудили вопросы ремонта и перечень работ.

Планируется, что здесь будет создан Татарский культурный центр. Деятельность в центре будет организована по разнообразным направлениям: образовательное, вокально-хоровое, хореографическое, музейно-этнографическое, библиотечное и др. Татарский культурный центр станет центром притяжения татар региона.