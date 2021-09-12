Татары Алматы присоединились ко Всемирной образовательной акции «Татарча диктант – 2021»

Диктант прошел 12 сентября в смешанном режиме на платформе Zoom и в офисе Татаро-башкирского центра «Идел» г.Алматы.
Заболевшие, контактные коронавирусом и изъявившие желание писать удаленно активисты приняли участие в онлайн-режиме. Молодежь пожелала участвовать в акции в традиционном формате.
Текст диктанта читал заместитель председателя Казахстанского конгресса татар и башкир профессор Гриф Хайруллин.
Самому возрастному участнику, Шариповой Виктории Фазыловне, 76 лет.
Всего в акции в Алматы приняли участие 12 активистов.