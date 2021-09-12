Татары Болгарии приняли участие в акции “Татарча диктант”

Сегодня во всем мире наши соотечественники принимают участие в акции “Татарча диктант”. Татары Болгарии тоже присоединилсь ко Всемирной акции. Члены татарского общества Болгарии писали в онлайн формате в городах Бургас, София, Трявна и Казань.

Цель акции – повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков

правильной речи и правописания на литературном языке, самопроверка

орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и

преподавателей родного языка, воспитание уважения к татарскому языку, его

историческим и культурным ценностям.