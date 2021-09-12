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Татары Болгарии приняли участие в акции “Татарча диктант”

Татары Болгарии приняли участие в акции “Татарча диктант”

в Новости, Слайдер, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 12.09.2021 0 13

Сегодня во всем мире наши соотечественники принимают участие в акции “Татарча диктант”. Татары Болгарии тоже присоединилсь ко Всемирной акции. Члены татарского общества Болгарии писали в онлайн формате в городах Бургас, София, Трявна и Казань.

Цель акции – повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков
правильной речи и правописания на литературном языке, самопроверка
орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и
преподавателей родного языка, воспитание уважения к татарскому языку, его
историческим и культурным ценностям.

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