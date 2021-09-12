В Новосибирской области приняли участие к акции “Татарча диктант”

Сегодня, 12 сентября в городе Новосибирске, г.Бердск и в районах Новосибирской области: Барабинском, Убинском, Кыштовском, Куйбышевском, Чановском и других прошла Всемирная проверка татарской грамотности под названием “Татарча диктант”.

«Татарча диктант» – ежегодная добровольная и бесплатная образовательная акция для всех желающих.

Организаторы: Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Телерадиокомпания «Новый Век», а также все региональные татарские автономии и татарские культурные учреждения России и Зарубежья.

Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» проводится в целях реализации Государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан в 2014-2020 годах».

Акция проводится в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020– 2023 годы)».