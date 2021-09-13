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Узбекистан написал «Татарча диктант»

Узбекистан написал «Татарча диктант»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, Акция “Татарча диктант”, 13.09.2021 0 3

12 сентября 2021 года состоялась Всемирная образовательная акция «Татарча диктант». Мероприятие прошло в режиме онлайн во всем мире. К ней присоединились активисты Татарских общественных культурных центров Республики Узбекистан из городов Ташкент, Янгиюль, Джизак, Самарканд, Бухара, Навои, Ургенч, Карши, Фергана и др.

Информация об акции была размещена на сайте и в социальных сетях Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкент, ведущих информационных каналов Республики Узбекистан.

Старт акции был дан на площадке Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, где собрались сотрудники Представительства, члены Правления и активисты Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента. Присоединились к написанию диктанта и дети.

В этом году более 100 человек в Узбекистане приняло участие в написание диктанта. Самой молодой участнице акции в Узбекистане на момент проведения диктанта было 5 лет, а самому старшему 77 лет.

Каждому, кто принял участие в акции, были вручены сертификаты участника.

Всемирная акция освещалась корпунктом Телеканала Татарстан новый век в Узбекистане.

Представительство
Республики Татарстан
в Республике Узбекистан

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