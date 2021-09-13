Возьмем в руки гармонь!

Мелодия гармони… В самые тяжелые времена она поднимает настроение, радует, утешает, заставляет забыть о тревогах и заботах. Какие бы современные, новые инструменты ни появлялись, звук гармони не может заменить ничто. С такими чувствами мы вернулись с прошедшего в нашем районе фестиваля «Гармун моны – йорэк жыры» («Мелодия гармони – песня сердца»).

Фестивалю в этом году пять лет. По его условиям, сначала гармонисты района соревновались в зональных турах в селах. В заключительном туре районного фестиваля творчества приняли участие более 65 гармонистов в возрасте от четырех до восьмидесяти трех лет. Наряду с отдельными исполнителями выступали и ансамбли.

Фестиваль начался парадом гармонистов перед районным домом культуры. По центральным улицам Апастово разнеслись звуки гармоней и тальянок. Затем жители района и любители мелодий гармони собрались в одном из красивейших мест Апастово – на Набережной. Здесь были организованы выставки гармоней, книжные выставки “Звучит гармонь – и на душе праздник”.

Праздник открыли заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов и заместитель руководителя исполкома района Алмаз Тугушев.

– Апастово является одним из передовых районов как в сельском хозяйстве, так и в сфере строительства. Здесь люди умеют и работать, и красиво отдыхать. У вас прекрасно проходит каждый праздник. Отрадно, что среди гармонистов, участвующих в сегодняшнем фестивале, есть и русские, и татары, и чуваши, представители других национальностей. Это свидетельствует о том, что в районе живет единый, дружный народ, – сказал заместитель министра, поздравляя жителей с праздником.

В торжественной части праздника всем, кто внес большой вклад в развитие культуры района, были вручены памятные медали «90 лет со дня образования Апастовского района», нагрудные знаки, Благодарственные письма, Почетные грамоты и подарки.

Затем началась основная часть фестиваля. Праздничное настроение жителям подарили выступления лучших гармонистов, тальянистов, баянистов. Набережная наполнялась звуками гармони, песнями и мелодиями.

При оценке выступлений учитывались и одежда, и мастерство, и поведение на сцене. В честь праздника на столе пекли блины, плов, жарили шашлык. Были созданы все условия для праздничного настроения.

– С шести лет взял в руки гармонь. Мой отец был замечательным гармонистом. Я слушал его игру, восхищался им и брал с него пример. Но играть научился самостоятельно. Играл и на хромке, и на баяне, и на тальянке. Беру в руки гармонь и в радости, и в печали, – говорит Ильгизар Валиев из Каратуна.

Рамиль Зарифуллин приехал из деревни Б.Болгояры. Он научил играть на гармони многих односельчан, соседей. В 2017 году принял участие в районном фестивале гармонистов и занял первое место.

– Игра на гармони дает мне душевное спокойствие. Без гармони я не представляю своей жизни. Она придает мне невероятную духовную силу, – говорит он сам.

В составе жюри были мастера-представители из Казани. Они также поразили всех исполнением мелодий на разных инструментах.

– Я с детства принимал участие в конкурсах «Играй, гармонь!». Выступал на сценах района, Казани. Судьба привела меня в Казанское музыкальное училище. Там освоил игру на баяне. Среди гармонистов-участников есть наставники, на примере которых я вырос. Их оценка была для меня большой честью. С другой стороны – играть для них – это и большая ответственность. Испытываю волнение и радость, – говорит уроженец деревни Болгояры известный баянист Ильнур Ганиев.

Заслуженный артист Татарстана Ринат Валиев также отметил, что Апастово преобразилось до неузнаваемости, стало красивее. Акцентировал внимание на том, что человеку труда, особенно героям полей, нужно чаще дарить гармонь, мелодии курая, пришедшие от наших предков. Подчеркнул необходимость сохранения народных традиций.

Самым пожилым гармонистом среди мужчин стал Хасан Хантимиров из Ср.Балтаево, среди женщин – Марьям Гатина. Ильдусу Зиннатуллину и Ракипу Шакирову из Апастово была

вручена специальная награда как руководителям-любителям гармони, находящимся на заслуженном отдыхе. Участвовавшие в фестивале ансамбль гармонистов “Ядкар” из деревни Большие Кокузы, фольклорный ансамбль из Идряс-Теникеево “Умырзая” удостоились звания лауреатов. Самые юные гармонисты получили специальные награды заслуженного артиста Татарстана Рината Валиева. Наш земляк, известный баянист Ильнур Ганиев, тоже нашел своих почитателей. Гость из Казани, ведущий Ильмир Ямалов вручил специальный приз – курай Гузель Давлетшиной из деревни Ясашно-Барышево, единственной кураистке на фестивале. Что касается победителей конкурса, то 3-е место заняла Рушания Сайхунова из Азбаба, 2-е место – Марат Саттаров из Кабы-Копры, 1-е место – Ракип Шакиров из Апастово. А обладателем Гран-при стал Рамиль Зарифуллин из Б. Болгояры.

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