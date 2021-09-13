tatruen
Главная / Новости / Председатель ЦДУМ Ростовской области принял участие в акции «Татарча диктант»
Председатель ЦДУМ Ростовской области принял участие в акции «Татарча диктант»

Председатель ЦДУМ Ростовской области принял участие в акции «Татарча диктант»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, Акция “Татарча диктант”, 13.09.2021 0 3

11 сентября 2021 года по всему миру, в том числе и в г. Ростове-на-Дону прошла образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Мероприятие прошло в зале Донской государственной публичной библиотеки.

Организаторами акции выступили министерство образования Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар, РООО Татаро-Башкирский культурный центр “Якташлар” и ведущие татарские организации в регионах.

Акция направлена на повышение интереса к татарском языку и письму, владению литературным языком, самопроверку ошибок.

В написании диктанта на татарском языке попробовали свои силы все желающие, в том числе и главный имам-ахунд, председатель Центрального Духовного Управления мусульман Ростовской области Мухаммед хазрат Бикмаев.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.