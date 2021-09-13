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В татарской автономии г. Осинники провели мастер-класс по изготовлению татарского женского головного убора

В татарской автономии г. Осинники провели мастер-класс по изготовлению татарского женского головного убора

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 13.09.2021 0

Руководитель общественной организации женщин “Ак калфак-Нур” г. Новокузнецка Гальсина Гайнутдинова провела мастер-класс по изготовлению женского головного убора – калфак в татарской автономии г. Осинники (руководитель – Шумилова Зухра Суннгатуловна).

Женщины с большим желанием взяли в руки заготовки и принялись за работу. Конечно, эта кропотливая работа требует времени, поэтому многие из них взяли заготовку домой, чтобы в теплой домашней обстановке своими руками сделать калфак – символ красоты и душевной чистоты татарских женщин.

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