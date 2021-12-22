Татары Бухары провели новогодний концерт

19 декабря 2021 года в музыкальной школе искусств № 5 г.Бухара прошел новогодний концерт, организованный Татаро-башкирским национально-культурным центром (ТБНКЦ) Бухарской области. Концерт был организован молодежью центра.

Мероприятие прошло на высоком уровне. Организаторы наградили старейшин центра почетными грамотами и памятными подарками в честь нового года. Концерт имел огромный успех у зрителей.

На концерте выступили члены Правления и активисты ТБНКЦ Бухарской области, в их числе председатель Правления ТБНКЦ Равиль Забиров с песней «Я татарин», Гульсина Рафикова с песней «Кышкы чия», Сабитова Халида с песней «Эй, икегез», а также Фируза Кучкарова, Ринат Шамбазов, Алсу Шамбазова, Дания Янбулатова, Альфия Янбулатова и Руслан Галимов.

На концерте исполняли танцы Гулова Насима, Ахмедшина Зульфия, Гайнуллина Земфира, Яшина Альфина, Камалова Фарида, Галимов Руслан, Гайнуллина Диана, Абдугалимова Сабина.

В концертной программе также принимал участие директор филармонии Управления культуры Бухарской области, председатель Таджикского национального культурного центра Авезов Рауф Расулович.

Пресс-служба ТБНКЦ Бухарской области