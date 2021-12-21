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Саратовская делегация приняла участие в семинаре-совещании Федеральной национально-культурной автономии татар

Саратовская делегация приняла участие в семинаре-совещании Федеральной национально-культурной автономии татар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.12.2021 0

Основным событием первого дня стало Заседание Совета ФНКАТ под руководством депутата Государственной Думы, Председателя ФНКАТ Гильмутдинова Ильдара Ирековича, в ходе которой обсуждались инструменты, позволяющие решать проблемы, стоящие перед татарскими общественными объединениями.

Также в первый день прошли мастер-классы:

– “Лучшие практики НКАТ” – семинар-дискуссия, в ходе которой представители региональных автономий делились опытом проведения успешных проектов. Модератором мероприятия была Сафиуллина Раиса Гарифовна – Советник министра культуры Республики Татарстан, Член общественного Совета при Министерстве культуры РТ;

-“Актуальность и социальная значимость проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере национальной политики”. Спикер лекции Короплясова Екатерина Валерьевна – Заместитель начальника Управления программ и проектов в сфере национальной политики Федерального агентства по делам национальностей.

Во второй день:

-Под руководством кандидата исторических наук, доцента Московского городского педагогического университета, PR-консультанта, члена Ассоциации исследователей деятельности информационных служб и средств массовой информации “ЛидТерра” – Швед Натальи Гавриловны прошли две лекции, посвященные ” Основам социального проектирования” (структура, эффективные алгоритмы и проблемы социального проектирования);

-Обучающий семинар “Повышение уровня цитируемости и информированности о деятельности национально-культурных автономий”. Спикер – Генеральный директор телеканала “Астрахань 24” Межитова Динара Минаахметовна.

Региональная татарская национально-культурная автономия

Саратовской области

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