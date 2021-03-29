Татары Краснодара провели мастер-класс по созданию сережек в татарском стиле

28 марта в татарском клубе рукоделия “Мирас”, под руководством Елизаветы Бадеряковой, был проведен мастер-класс по созданию сережек в татарском стиле.⠀

⠀

За время мастер-класса участницы прошли все этапы по созданию пары сережек. Теперь у каждой рукодельницы есть прекрасное татарское украшение, которое будет радовать их и всех окружающих своей красотой.

Татарская Община «Булгар-К»