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Татары Краснодара провели мастер-класс по созданию сережек в татарском стиле

Татары Краснодара провели мастер-класс по созданию сережек в татарском стиле

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.03.2021 0 5

28 марта в татарском клубе рукоделия “Мирас”, под руководством Елизаветы Бадеряковой, был проведен мастер-класс по созданию сережек в татарском стиле.⠀

За время мастер-класса участницы прошли все этапы по созданию пары сережек. Теперь у каждой рукодельницы есть прекрасное татарское украшение, которое будет радовать их и всех окружающих своей красотой.

Татарская Община «Булгар-К»

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