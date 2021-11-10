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Татары Саратова приняли участие в работе Татарской детской школе лидера “Асыл”

Татары Саратова приняли участие в работе Татарской детской школе лидера “Асыл”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.11.2021 0 1

С 1 по 7 ноября ученики Национальной татарской гимназии города Саратова  приняли участие в Татарской детской школе лидера “Асыл” (ТДШЛ).

Организаторами мероприятия являются: Министерство по делам молодежи РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар и Государственное бюджетное учреждение Молодёжный центр “Идель”.

ТДШЛ проводится с целью оказания поддержки татарским детям, активистам татарских молодежных организаций, а также создания отдельного направления по работе с татарскими детьми при национально-культурных автономиях татар в регионах компактного проживания татар.

В течение 7 дней для участников организовывались лекции и практические занятия, круглые столы, встречи, мастер-классы и другие мероприятия.

Татарская автономия Саратовской области

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