В Бавлах подводят предварительные итоги литературного конкурса

Сегодня подводятся итоги муниципального этапа литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

Конкурс проводится в дистанционном формате в три этапа. В этом году в Бавлинском районе участие приняли около 200 участников. Для сравнения – в прошлом году в «Джалиловских чтениях» приняло участие 60 человек.

Участники соревновались в различных номинациях: «Муса Джалиль на татарском», «Муса Джалиль на русском», «Джалиль на языках народов мира», «писатели-фронтовики на татарском языке», «писатели-фронтовики на русском языке», «коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке», «коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке».

«В этом году самому юному участнику 3 года, самому старшему 46 лет, – отметила член жюри, методист отдела образования Роза Абдрахманова. – Пока проводятся итоги муниципального этапа конкурса, их результаты необходимо отправить до 15 ноября. В декабре пройдёт зональный этап конкурса, а в феврале, ближе ко дню рождения Мусы Джалиля, подведут итоги республиканского этапа и определятся победители».

Айгуль Габдрафикова

bavly-tat.ru