Василь Шайхразиев отправился с рабочим визитом в Тюменскую область

Сегодня, 10 ноября, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев отправился с рабочим визитом в Тюменскую область. Программа поездки состоит из экскурсии по объектам Историко-мемориального комплекса «Искер» и музейно-просветительского центра «Искер». В этот же день в г.Тобольске председатель Нацсовета ВКТ посетит МАУК «Центра Сибирско-татарской культуры». 12 ноября Василь Шайхразиев ознакомится с проектом создания музейного просветительского центра «Чинги-Тура» в г. Тюмени.

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