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Татары Саратовской области поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны

Татары Саратовской области поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.05.2021 0 2

В Саратовской области от имени Региональной татарской национально-культурной автономии поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны.

Активисты автономии объездили всю Саратовскую область и посетили такие населенные пункты, как Алтата, Верхазовка, Сафаровка, Осинов-Гай, Новая Елюзань, Татарская Пакаевка, Пугачев, Яковлевка и Абдуловка. Также навестили ветеранов из Саратова.

Никто не остался без внимания, каждому были подарены подарочные продуктовые наборы и поздравительные открытки от имени автономии. Всего было вручено около 130 наборов.

На протяжении многих лет мы поздравляем наших дедушек и бабушек с этим светлым днем и благодарим за бессмертный подвиг и труд.

ОО РТНКА Саратовской области

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