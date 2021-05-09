Татары Саратовской области поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны

В Саратовской области от имени Региональной татарской национально-культурной автономии поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны.

Активисты автономии объездили всю Саратовскую область и посетили такие населенные пункты, как Алтата, Верхазовка, Сафаровка, Осинов-Гай, Новая Елюзань, Татарская Пакаевка, Пугачев, Яковлевка и Абдуловка. Также навестили ветеранов из Саратова.

Никто не остался без внимания, каждому были подарены подарочные продуктовые наборы и поздравительные открытки от имени автономии. Всего было вручено около 130 наборов.

На протяжении многих лет мы поздравляем наших дедушек и бабушек с этим светлым днем и благодарим за бессмертный подвиг и труд.

ОО РТНКА Саратовской области