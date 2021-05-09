В мечети Набережных Челнов выпустили книгу о родословных и истории края

Два года назад в «Ак мечети» прошел необычный семинар, он стал толчком к написанию книги, которая вышла на днях. Она называется «Родовые корни и история края в духовных традициях татарского народа» и написана на татарском языке.

Семинар, ставший отправной точкой книги, был посвящен родословным и историям различных деревень и сел. Его участницами стали 23 женщины – слушательницы воскресных школ и преподаватели «Ак мечеть» и медресе при нем. Они вложили много труда, изучая свои корни, историю родных мест, составляя свою родословную. Некоторые провели настоящую поисковую работу, отыскивая места захоронений своих предков, не говоря о долгих архивных изысканиях.

Составителем книги стала преподаватель воскресной школы при мечети Сания Хайретдинова. Более чем стостраничная книга получилась такая же содержательная и емкая, как и семинар. В ней приведены красочные родословные, редкие и уникальные архивные документы, старинные карты сел и деревень, фотографии.

Каждая история, рассказанная в книге, показывает, через какие, порой, трагические испытания прошли семьи вместе со всей страной, какие понесли потери, и как потом вновь встали на ноги.

В этой черно-белой книге размещены более 80 QR-кодов, которые помогут увидеть размещенные в ней родословные в цвете.

chelny-izvest.ru