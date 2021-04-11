Театр кукол «Экият» покажет свои спектакли в Кемерово

12 апреля коллектив Татарского Государственного театра кукол «Экият» отправится на гастроли в Кемерово, сообщает пресс-служба театра.

Коллектив покажет спектакли на сцене “Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара” с 14 по 17 апреля. За это время кемеровские зрители увидят самые интересные постановки театра по мотивам татарских народных сказок – «Три дочери» Аделя Хаирова, на татарском языке «Су анасы» (Водяная) по произведению Габдуллы Тукая в инсценировке З.Хуснияра и «Цветик-семицветик» Валентина Катаева в инсценировке Бориса Вайнера.

Кроме того, в рамках гастролей коллектив театра кукол «Экият» встретится с представителями татарской диаспоры Кемеровской области.

Руководство театра кукол «Экият» отмечает, что гастроли позволяют обрести новые контакты, получить объективную оценку достижений в искусстве, обменяться уникальным опытом между коллегами, взаимодействовать с региональной публикой.

Идея гастрольного обмена между театрами кукол Кемерово и Казани будет реализована в этом году впервые.

Гастроли состоятся в рамках реализации соглашения между Республикой Татарстан и правительством Кемеровской области «О торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве».

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