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Театр кукол «Экият» покажет свои спектакли в Кемерово

Театр кукол «Экият» покажет свои спектакли в Кемерово

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.04.2021 0 5

12 апреля  коллектив Татарского Государственного театра кукол «Экият» отправится на гастроли в Кемерово, сообщает пресс-служба театра.

Коллектив покажет спектакли на сцене “Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара” с  14 по 17 апреля. За это время кемеровские  зрители увидят самые интересные постановки театра  по мотивам татарских народных сказок – «Три дочери» Аделя Хаирова,  на татарском языке «Су анасы» (Водяная) по произведению Габдуллы Тукая в инсценировке З.Хуснияра  и «Цветик-семицветик» Валентина Катаева в инсценировке Бориса Вайнера.

Кроме того, в рамках гастролей коллектив театра кукол «Экият» встретится с представителями татарской диаспоры Кемеровской области.

Руководство театра кукол  «Экият» отмечает, что гастроли позволяют обрести новые контакты, получить объективную оценку достижений в искусстве, обменяться уникальным опытом между коллегами, взаимодействовать с региональной публикой.

Идея гастрольного обмена между театрами кукол Кемерово  и Казани будет  реализована в этом году впервые.

Гастроли состоятся в  рамках реализации соглашения между Республикой Татарстан и правительством Кемеровской области «О торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве».

mincult.tatarstan.ru

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