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Татарский народный фольклорный ансамбль «Ак каен» отпразднует свое 50-летие

Татарский народный фольклорный ансамбль «Ак каен» отпразднует свое 50-летие

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.04.2021 0 3

30 апреля 2021 года в  ДК села Старое Ермаково пройдет торжественное мероприятие, посвященное 50-летию  татарского народного фольклорного ансамбля «Ак каен». Начало в 19.00. 

Этот ансамбль единственный в Самарской области народный  татарский фольклорный, который вот уже 32 года защищает звание народного.

Ансамбль «Ак каен» своими задушевными песнями, искромётными танцами, содержательными композициями, яркими сценическими костюмами смог завоевать признание и любовь зрителей не только в Камышлинском районе, но и далеко за его пределами. этот коллектив представляет татарскую культуру Самарской области во многих межрегиональных и Всероссийских конкурсах и фестивалях.

samtatnews.ru

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