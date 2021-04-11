Татарский народный фольклорный ансамбль «Ак каен» отпразднует свое 50-летие

30 апреля 2021 года в ДК села Старое Ермаково пройдет торжественное мероприятие, посвященное 50-летию татарского народного фольклорного ансамбля «Ак каен». Начало в 19.00.

Этот ансамбль единственный в Самарской области народный татарский фольклорный, который вот уже 32 года защищает звание народного.

Ансамбль «Ак каен» своими задушевными песнями, искромётными танцами, содержательными композициями, яркими сценическими костюмами смог завоевать признание и любовь зрителей не только в Камышлинском районе, но и далеко за его пределами. этот коллектив представляет татарскую культуру Самарской области во многих межрегиональных и Всероссийских конкурсах и фестивалях.

samtatnews.ru