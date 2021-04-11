В Казани представили пьесу о медиках, написанную врачом

В театре имени Габдуллы Кариева особенная постановка, пьесу написала врач, она рассказывает о докторах и в зале сегодня тоже медики и волонтеры, что внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Булат Шакиев продолжит.

150 врачей и 16 медиков волонтеров, внёсших большой вклад в борьбу с коронавирусом, сидят сегодня в зале театра имени Габдуллы Кариева. Для них подготовили особенную постановку, но до ее начала со сцены прозвучали слова благодарности.

Фарид Мухаметшин назвал появление этого спектакля — историческим событием, и вправду, для республики это уникальный случай, когда врач ревматолог, проработав много лет в системе здравоохранения решила рассказать о своей судьбе в форме пьесы, которую в итоге поставили на сцене театра.

Режиссер спектакля – заслуженный артист России и деятель искусств Татарстана — Ренат Аюпов. Для него эта постановка тоже настоящее везение.

Выход спектакля приурочен к 110-летию со дня рождения известного писателя Абдурахмана Абсалямова и 55-летию создания его романа «Белые цветы», а также светлой памяти профессора Раисы Шарафутдиновны Абдрахмановой, ставшей прообразом Гульшахиды – героини произведения. Посмотреть этот спектакль можно будет в театре Габдуллы Кариева — по крайней мере на этот сезон, постановка останется в репертуаре.

trt-tv.ru