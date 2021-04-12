Объявляется конкурс, посвященный Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю

2021 год знаменателен для почитателей татарской поэзии тем, что в этом году отмечаются юбилейные дни рождения великих татарских поэтов: Габдуллы Тукая – 135 лет со дня рождения и Мусы Джалиля – 115 лет со дня рождения.

В память о замечательном творческом наследии этих выдающихся сынов татарского народа, Самарской региональной творческой общественной организацией “Дуслык” (“Дружба”) совместно с Самарской областной татарской национально- культурной автономией и при поддержке Всемирного конгресса татар был учреждён данный творческо- поэтический конкурс : ” Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил – мәңге яшәр безнең күңелдә”. (” Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах”).

Для участия в данном конкурсе, учащимся тех школ, в которых он пройдёт в очном формате, необходимо подать заявку через классного руководителя на своё участие и подготовиться к выступлению.

А для участия в онлайн-формате, необходимо записать видео своего выступления и прислать организаторам конкурса. К рассмотрению жюри принимаются стихи вышеназванных поэтов как на языке оригинала (татарском), так и их переводы на русский язык, песни на их стихи, стихи других авторов, посвящённые Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю, театрализованные постановки, а так же рисунки к произведениям этих поэтов.

tatar-duslyk.ru