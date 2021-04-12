В с. Аракаево почтили память народной артистки Республики Татарстан Венеры Гараевой

В рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ «Большие гастроли», организованные РОСКОНЦЕРТОМ на территории Нижнесергинского района Свердловской области, где исторически компактно проживает более 7,5 тысяч татар, впервые с гастролями побывал легендарный Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.

Репертуар именитого ансамбля вобрал в себя лучшие произведения татарской культуры. Находясь на концерте ансамбля можно было окунуться в атмосферу татарского праздника, услышать татарские народные песни, классические произведения и произведения современных авторов. Что особенно ценно – здесь бережно обработаны для показа на сцене и представлены традиции этнических групп татар, проживающих в различных регионах России. Это и знаменитый танец самарских татар «Ярмэк вагы», дроби «Аяк уены» сибирских татар, песни татар кряшен, танцы казанских и пермских татар, и многое, многое другое. Высокий профессионализм артистов, красивые костюмы, уникальный репертуар – все это вызывает гордость за татарский народ.

Культурная программа пребывания ансамбля началась с посещения небольшого уральского села Аракаево, где вот уже 63 года также творит и радует своих благодарных зрителей заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации татарский народный ансамбль песни и танца «САРДАРИЯ». Госансамбля Татарстана с коллективом «САРДАРИЯ» на протяжении долгих лет выступали на одной сцене в различных мероприятиях областного, всероссийского, международного масштабов, а руководители до сих пор ведут тесное и плодотворное сотрудничество по сохранению и развитию татарских народных традиций, обычаев и обрядов.

На протяжении многих лет главный балетмейстер ансамбля, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка республики Татарстан Раиля Мухаметхановна Гарипова и хормейстер ансамбля народная артистка республики Татарстан Венера Хасановна Гараева работали в составе жюри Межрегиональных конкурсов и семинаров-практикумов, проводимых в Аракаево, куда съезжались представители 7-8 регионов нашей необъятной Родины.

К великому сожалению, Венера Хасановна Гараева, более 60 лет отдавшая служению ансамблю и татарскому народу, в прошлом году ушла из жизни. Но память о ней осталась в душе и сердце всех, кто с ней общался. Венеру Хасановну – спокойную, кроткую, уважительную и доброжелательную помнят, чтят и уважают в уральском селе Аракаево, куда она любила приезжать.

Именно Венере Хасановне и был посвящен визит ансамбля в Аракаево. Сотрудниками Национального культурного комплекса с.Аракаево и участниками ансамбля «Сардария» был подготовлен и посвящен Венере Хасановне обряд «Корбан ашы». Это своеобразный мастер-класс традиций уральских татар, показанный «Сардарией» артистам госансамбля.

Предварительно, имамом мечети Аракаево Рифкатом хаджи Гафаровым, в соответствии всем мусульманским законам, был заложен и посвящен обрядовый жертвенный барашек. Сотрудники комплекса, в свою очередь, показали свое мастерство и искусство в приготовлении национальной кухни уральских татар.

Особое значение здесь имеет не только меню, но и порядок выноса блюд. Так уж издревле повелось, что татарское застолье, будь то «Наречение имени», «Никах, «Памятные дни», «Ураза», «Курбан-байрам» и многие другие всегда начинаются с молитвы посвящения. Далее подается ароматный чай с молоком и душистыми травами и национальная выпечка. Следующим на стол подается, приготовленное по особому рецепту на огне в большом казане мясо с овощами. После чего на стол ставится шурпа с домашней лапшой, искусно нарезанной местными мастерицами. В завершение подается «кыз» или как его у нас называют «килен бэлеше» с рисом и изюмом. Застолье, по традиции, завершается чтением молитвы.

Многие участники были приятно удивлены, так как встретились с данным обрядом впервые, но в Аракаево – это многовековая традиция, передающаяся из поколения в поколение, один из элементов татарского гостеприимства.

Далее артистов Госансамбля ждала встреча с экспозициями Аракаевского историко-краеведческого музея, от которой многие остались просто в восторге.

Ну а вечером, уже на сцене ЦКиД г. Михайловска на концерте состоялась встреча легендарного ансамбля с уральским зрителем.

Скажу честно, что за 29 лет работы в сфере культуры я впервые имел возможность насладиться шедеврами татарской культуры, тем более такого именитого и легендарного ансамбля, находясь в зрительном зале как зритель! Это дорогого стоит! Восторг и гордость, что являешься представителем великой культуры, частицей великого татарского народа, и можешь внести свой, пусть и величиной с песчинку, вклад в сохранение и развитие его традиций и обрядов, ради будущих поколений, ради мира, уважения и согласия.

Салават Губаев,

директор МУК НКК с.Аракаево, художественный руководитель татарского народного фольклорного ансамбля песни и танца «САРДАРИЯ»