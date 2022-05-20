Театр Тинчурина представил мюзикл «Кара пулат» к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

В дни празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарском театре драмы и комедии имени К.Тинчурина показывают мюзикл «Кара пулат» («Черная палата») композитора Эльмира Низамова. Первый показ состоялся накануне, 18 мая. Представление можно посетить в течение еще четырех дней – с 19 по 22 мая.

В основе сюжета – татарская легенда о 12 девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана. Главные роли исполняют Илюса Хузина и Ильгиз Мухутдинов.

Музыкальный спектакль «Кара пулат» был поставлен в 2015 году при поддержке фонда «Возрождение». «Когда мы ставили оперу в первый раз, оркестра у театра не было, а сейчас это уже полноценная часть труппы театра Тинчурина. Надеюсь, что произведение сможет увидеть и новый зритель, и те, кому он полюбился еще 7 лет назад», – отмечает Эльмир Низамов.

Мюзикл даст возможность гостям, приехавшим в республику на мероприятия к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, познакомиться с татарской историей, литературой и музыкой, считает продюсер проекта, директор театра Тинчурина Фанис Мусагитов.

19 и 20 мая мюзикл начнется в 18:30, 21 и 22 мая – в 17:00.

Напомним, к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией на стенах Казанского Кремля покажут световое шоу. Оно будет проходить в Казани три дня – с 19 по 21 мая с 20:00 до 1:00.

Кроме того, в Старо-Татарской слободе 20 мая состоятся праздничный концерт и ярмарка.

kzn.ru