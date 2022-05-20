В Казанской ратуше показали музейные раритеты исламской культуры

20 мая в Казанской ратуше под председательством Президента РТ Рустама Минниханова прошло заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Повод знаковый: 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. В рамках заседания Национальный музей Республики Татарстан представил выставку «Золотые страницы Корана».

Одним из ключевых экспонатов стали факсимиле страниц рукописных Коранов XIV века; эти Кораны созданы при династиях Мамлюков и Ильханидов и хранятся в собрании «Дар-ал-Кутуб» в Каире. В уникальных рукописях – лучшие образцы арабской каллиграфии, разнообразные стили письма. Факсимиле издал фонд «Тезаурус Исламикус» в 2005 году тиражом всего 225 экземпляров. Национальному музею принадлежит 92-й экземпляр этих листов.

Каллиграфия наполняла идейным смыслом все виды исламского искусства, будь то книга или шамаиль, посуда из металла или оружие, ювелирные украшения или художественный текстиль. Об этом напоминали экспонаты XVI – начала XX века. Все они отражают историю ислама в Среднем Поволжье.

Среди уникальных предметов – тафсир Корана 1507 года (периода Казанского ханства) и Кораны «Казан басмасы»: один из них издан в Азиатской типографии Казанского университета в 1832 году, другой – в типографии «Миллят» в 1912-м. Мусульманский мир признал «Казан басмасы» первым каноничным изданием Корана, что отразилось в крылатом выражении: «Коран был ниспослан в Хиджазе, изысканно записан в Стамбуле, искусно прочитан в Каире, а первый раз напечатан в Казани».

Были представлены коранницы – футляры для хранения миниатюрных Коранов или текстов отдельных сур. Коранницы украшены растительным и геометрически орнаментом, инкрустацией.

Эпиграфический орнамент из аятов Корана зрители увидели на бронзовой посуде иранского и среднеазиатского происхождения: кувшинах, чашах, блюдах. Кувшины используются у татар в обряде мусульманского омовения.

Искусство каллиграфии воплотилось в таком жанре народного творчества, как шамаиль. На выставке были показаны образцы современных шамаилей – татарского художника Фирдауса Гирфанова. На двух из них воспроизведён аят «Аль-Курси», о котором пророк Мухаммад говорил: «Кто прочитает аят «Аль-Курси» после молитвы-намаза, тот будет находиться под защитой Всевышнего Аллаха до следующей молитвы».

mincult.tatarstan.ru