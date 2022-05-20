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Василь Шайхразиев принял участие в пятничном намазе на месте возведения новой Соборной мечети

Василь Шайхразиев принял участие в пятничном намазе на месте возведения новой Соборной мечети

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.05.2022 0 5

Сегодня Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в пятничном намазе перед торжеством установки памятного камня в ознаменование начала строительства комплекса новой Соборной Мечети.

Перед началом церемонии почетные гости торжества и делегаты Всероссийского схода татарских религиозных деятелей совершили коллективный намаз. Здесь присутствовали Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин,  Глава Духовного управления мусульман РТ, Председатель  Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов и другие религиозные деятели.

В роли имама выступил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

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