Василь Шайхразиев принял участие в пятничном намазе на месте возведения новой Соборной мечети

Сегодня Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в пятничном намазе перед торжеством установки памятного камня в ознаменование начала строительства комплекса новой Соборной Мечети.

Перед началом церемонии почетные гости торжества и делегаты Всероссийского схода татарских религиозных деятелей совершили коллективный намаз. Здесь присутствовали Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Глава Духовного управления мусульман РТ, Председатель Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов и другие религиозные деятели.

В роли имама выступил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.