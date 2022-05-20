В Казани состоялось торжественное мероприятие установки памятного камня в ознаменование начала строительства Соборной Мечети 

Сегодня в Казани прошло одно из важнейших мероприятий в рамках празднования 1100 -летия принятия Ислама Волжской Булгарией – установка памятного камня в ознаменование начала строительства комплекса новой Соборной Мечети.

В торжественном мероприятии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Также на торжественном мероприятии присутствовали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению празднований, посвященных 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией Марат Хуснуллин, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров, первый президент Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Главы Чувашской, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Мордовской Республик, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Глава Духовного управления мусульман РТ, Председатель Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов, мэр города Казани Ильсур Метшин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие почетные гости.

Официальные лица обратились к гостям со словами приветствия.

-Сегодня мы участвуем в знаменательном событии – установка памятного камня в ознаменование начала строительства комплекса новой Соборной Мечети. Мечеть Шигабутдина Марджани, мечеть Кул Шариф и другие наши мечети строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и новая Соборная мечеть. Сбором средств будет заниматься благотворительный фонд “Игелек” и каждый желающий сможет внести свой вклад в это святое дело. Уже сегодня проводится международный конкурс на лучший проект мечети, ее архитектура должна отражать нашу многовековую самобытную культуру, быть величественной и узнаваемой, – подчеркнул Президент Татарстана.

– В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий – к Исламу. Это послужило мощным импульсом для их культурного, экономического и политического развития… На этом месте будет стоять новая мечеть, способная вместить 10 000 человек. Сегодня мы заложим первый камень, символизирующий начало строительства. Я хочу поздравить всех присутствующих с этим событием! – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Также к гостям обратились представители духовенства и отметили важность данного торжества для мусульман и представителей других конфессий.

На памятном камне нанесена надпись на арабском, татарском, русском и английском языках: «В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».