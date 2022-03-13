Театры Татарстана представят свои спектакли на Фестивале «Золотая Маска»

В Москве с января по апрель 2022 года проходит Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска», где активно представлены и театры Республики Татарстан.

Всего «Золотая маска» представит 81 спектакль из 17 российских городов. Из Татарстана на фестиваль свои спектакли привезут Казанский театр юного зрителя, Театр кукол «Экият», Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, независимые коллективы – «Театр. Акт» и «МОÑ».

В марте пройдут четыре спектакля.

15, 16, 17 марта состоятся показы спектакля “Һаvа» (театральная площадка «МОÑ»).

Режиссер-постановщик Туфан Имамутдинов: «Зачастую общение в семье, в особенности по отношению к женщине, сводится к простым глаголам: приготовь, посмотри, погладь, сходи и т.д. Повелительные глаголы являются главным критерием «счастливой» семьи. Глагол направлен в основном на тело. Принцип спектакля «Һаvа» позволяет увидеть невидимое – отношение самой женщины к этому глагольному миру и своему существованию в нем. И сам принцип слова-приказа дает исполнительнице возможность попытаться раскрыть проблему такого существования».

18 и 19 марта – «Чын татар» (театральная площадка «МОÑ»).

Автор спектакля Дина Сафина, из интервью интернет-изданию «Инде»: «Мне интересно, что в голове у людей, которые говорят другому: «Ты ненастоящая татарка». Как будто их уже проверили и поставили штамп «чын татар». Когда имеешь дело с непрофессиональными актерами, то, скорее всего, в итоге будет какой-то вербатим – монологи о себе от первого лица, объединенные одной темой, в данном случае – поиск самоидентичности. Каждый участник говорит о себе, потому что, естественно, 15 человек не могут говорить за всю нацию. Мы предложили им ответить на вопрос «Почему я считаю себя татарином / татаркой?» (или «не считаю», «нет» – тоже ответ) и попытаться придумать для этого удобную для себя сценическую форму, а не просто выйти и рассказать в микрофон».

29 и 30 марта – пластический спектакль «На заре» (Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск).

Режиссер спектакля Туфан Имамутдинов продолжает размышлять о татарском языке, о татарской нации, взяв за основу сюжета трагическую судьбу одной из главных фигур начала XX века – Сагита Рамиева, поэта, прозаика, журналиста, публициста, и его стихотворение «На заре».

«На заре» («Таң вакыты», 1907) – важнейшее произведение Рамиева, которым обозначают начало модернистского периода творчества и резкого перелома в мировоззрении поэта, где Рамиев видит «утреннюю зарю» как символ духовного пробуждения и начала эпохи возрождения в жизни татарского народа и надеется, что татары пробудятся от вековечных заблуждений.

30 и 31 марта – «Адәмнәр» («Люди») (Татарский театр кукол «Экият»).

Осенью 1921 года в Татарстане начался голод. За одну зиму население сократилось на четверть. Галимджан Ибрагимов зафиксировал этот голод в повести «Адәмнәр».

Художник Сергей Рябинин из интервью интернет-изданию «Пруфы»: «Идея сделать куклы в виде картофелин пришла во время работы над спектаклем. Старый, сморщенный корнеплод напоминает лицо старика. Если куклу делать один в один похожую на живого человека, то рядом с актером она не выиграет. Артист тоже тогда будет смотреться нелепо. Из всех эпизодов для меня важен момент, когда кукла протягивает актеру ложку, обгрызенную, обкусанную, напоминающую человека. Это точное попадание в образ голодного человека».

Все постановки идут на татарском языке. Для театров, исполнителей и постановщиков всегда важна поддержка понимающего зрителя, говорящего с ним на одном языке, находящегося в контексте национальной культуры.

«Золотая Маска» – Национальная театральная премия и фестиваль. Высшая профессиональная награда России во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.

И одновременно Фестиваль «Золотая Маска» – самый масштабный театральный форум страны, весной каждого года он собирает в Москве наиболее значимые спектакли прошедшего сезона.

Он проводится при поддержке Министерства культуры России и Правительства Москвы.

«Билеты на спектакли Фестивале можно приобрести на сайте «Золотой Маски», в кассах по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.32/1 (вход со двора), а также заказать по номеру телефона: +7-495-765-35-53.

Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации