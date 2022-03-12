В Казани пройдет первенство России по корэш

С 11 по 13 марта в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в Казани пройдет первенство России по поясной борьбе корэш. Участие в соревнованиях примут более 200 спортсменов из более чем 25 регионов России.

Борцы 13-14 лет, 15-16 лет и 17-18 лет будут состязаться в девяти весовых категориях. Торжественные мероприятия и финальные поединки старшей возрастной категории состоятся 12 марта в 18:30 в универсальном зале учебно-лабораторного комплекса вуза.

Отметим, что сильнейшие спортсмены по итогам турнира попадут в состав сборной России на первенстве мира 2022.