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В Казани пройдет первенство России по корэш

В Казани пройдет первенство России по корэш

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 12.03.2022 0 5

С 11 по 13 марта в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в Казани пройдет первенство России по поясной борьбе корэш. Участие в соревнованиях примут более 200 спортсменов из более чем 25 регионов России.

Борцы 13-14 лет, 15-16 лет и 17-18 лет будут состязаться в девяти весовых категориях. Торжественные мероприятия и финальные поединки старшей возрастной категории состоятся 12 марта в 18:30 в универсальном зале учебно-лабораторного комплекса вуза.

Отметим, что сильнейшие спортсмены по итогам турнира попадут в состав сборной России на первенстве мира 2022.

minsport.tatarstan.ru

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