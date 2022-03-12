В Казани провели культурно-просветительскую встречу со студентами Мусульманского медресе «Мухаммадия»

10 марта с.г. на базе исторического здания медресе «Касимия» при Апанаевской мечети г. Казани Культурно-просветительский центр «Иман» совместно с Апанаевской мечетью провели очередную культурно-просветительскую встречу с шакирдами (студентами) Мусульманского медресе «Мухаммадия».

Руководитель медресе «Касимия» при Апанаевской мечети Ахмет Рашитович Сабиров для этой встречи пригласил своего педагога – ныне руководителя Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, известного историка-археолога, востоковеда, краеведа-эксперта, заслуженного деятеля науки РТ, профессора А.А. Бурханова. Гость в качестве встречи предложил тему «По пути Ахмеда ибн Фадлана через 1100 лет (некоторые итоги экспедиции «Сафир» по реконструкции торгово-караванных путей из Волжской Болгарии в страны мусульманского Востока и пути дипломатической миссии Багдадского халифата в страну Болгар иле)».

Ученый познакомил слушателей с планами ВКТ по празднованию 1100-летия принятия Ислама в Волжской Болгарии и 30-летия ВКТ.

Затем он поделился с богатой историко-культурной информацией о средневековых городах Хорасана, Средней Азии, Казахстана по которым шли караваны и миссия арабского халифата 921-922 гг., о которой оставил свои записи Ахмед ибн Фадлан. Рассказ сопровождался с богатой презентацией, где были показаны археологические, архитектурные, этнографические и другие материалы. Лекция сопровождалась с показом материалов по пути, по которому прошли научные экспедиции «Сафир» (по пути Ахмеда ибн-Фадлана) и «Великий шелковый путь» в 1989 и 1993 гг. Лекция вызвала огромный интерес у слушателей, были заданы много вопросов, на которые были получены подробные ответы.

В заключении был показан фильм «Экспедиция «Сафир», снятый членами экспедиции, гидом которой по Средней Азии был А.А. Бурханов. По итогам встречи было принято решение о необходимости проведения еще новых встреч, посвященных вопросам татарского краеведения, исламской археологии и эпиграфики, а также культуре и искусству исламского мира.

руководитель Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ,

профессор Альберт Бурханов