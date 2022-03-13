В Сургуте пройдет концерт «Мечты» коллектива татарской культуры «Сандугач»

27 марта в 16.00 приглашаем на концерт «Мечты» коллектива татарской культуры «Сандугач» в г. Сургут

Более 35 лет ансамбль является хранителем национальных традиций, представляя музыкальную и танцевальную культуру татарского народа в Сургуте. При всем многообразии творческих форм неизменным остается одно – сочетание высокого профессионализма и душевности исполнения. Именно поэтому каждый концерт коллектива «Сандугач» – это всегда крупное культурное событие и праздник татарского творчества, который надолго оставляет яркие эмоции в сердцах зрителей.

В мероприятии примут участие взрослый и детский составы. Со сцены артисты поведают о мечтах, любви к творчеству и своей родине на универсальном языке музыки и танца.

Татары Сургута