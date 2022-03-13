Продолжается конкурс «Кто я и откуда мои корни?»

Мы обязаны помнить и чтить семь поколений родства: своих родителей, дедов, прадедов, прапрадедов, пращуров, прапращуров и прародителя. Семь поколений сформировали наши души и тела. И они ждут от нас молитвы, пусть в этом нам поможет Всевышний.

Семья – это как маленькое государство со своими законами, традициями, населением. Для наших предков мораль, духовное и умственное развитие были важнее финансового благополучия. Наши предки говорили: – «Народ, забывший свое прошлое – не имеет будущего». Не зная прошлого, правдивой истории своего народа и своих предков, невозможно построить достойное будущее. Знать генеалогическое древо считается почетным делом, это давняя традиция наших предков.

Начало конкурса – 20 февраля 2022 года

Завершение конкурса – 20 апреля 2022 года

Награждение победителей и призеров – 26 апреля 2022 года

Татары Сахалина и Курил