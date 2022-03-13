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В Пермском крае прошла лыжная гонка, посвященная 30-летию Всемирного конгресса татар

В Пермском крае прошла лыжная гонка, посвященная 30-летию Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Главные новости, 13.03.2022 0

13 марта на базе оздоровительного комплекса “Колос” Бардымского округа Пермского края, прошла лыжная гонка, посвященная 30-летию Всемирного конгресса татар.

В мероприятии приняли участие 182 жителя из 6 районов – все, от мала до велика.

От имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, победителей поприветствовал заместитель руководителя Исполкома ВКТ Ильгиз Халиков и вручил ценные подарки.

В мероприятии приняли участие глава Бардымского округа Халил Алпанов и председатель Национально-культурной автономии татар Пермского края Халил Фарвазутдинов.

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