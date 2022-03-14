В Казани почтили память великого татарского писателя Галимджана Ибрагимова

12 марта 2022 года исполняется 135 лет со дня рождения великого татарского писателя, ученого и общественного деятеля Галимджана Ибрагимова. В честь этого памятного дня с участием Союза писателей Республики Татарстан состоялось возложение цветов к бюсту великого писателя у татарской гимназии № 17 им. Г.Ибрагимова Московского района города Казани (ул. Воссстания, д.48). Деятелями культуры отмечена великая роль Галимджана Ибрагимова в становлении национальной прозы татар и тюркских народов страны, в формировании ТАССР, в развитии системных исследований татарской литературы, фольклора и культуры в целом. Как отметил заместитель председателя Союза писателей РТ Рифат Джамал, произведения Ибрагимова наполнены глубокими смыслами, символами и богатой сюжетной линией, они прошли проверку временем, оставаясь интересными для читателей разных возрастов и по сей день.

В церемонии приняли участие известные писатели и публицисты Рифат Джамал, Лябиб Лерон, Рафис Корбанов, Йолдыз Шарапова, представители Министерства культуры РТ, Министерства образования РТ, Исполнительного комитета г.Казани. В рамках этого события гостям также был показан школьный музей, где представлена богатая экспозиция посвященная Г. Ибрагимову. О его творческой деятельности и жизненном пути, уникальных экспонатах рассказали учащиеся школы.

Как оказалось, в эти дни исполняется 55 лет со дня установки бюста Г.Ибрагимову у школы № 89 (ныне – татарская гимназия № 17), торжественно открытого Минкультом и Минпроссом ТАССР, Союзом писателей и Союзом театральных деятелей ТАССР. В фондах музея хранятся уникальные фотографии этого мероприятия.

Учащимися школы ведется активная исследовательская деятельность при данном музее, ежегодно по инициативе педагогического коллектива в стенах учебного заведения проходит конференция с участием Института языка и литературы имени Г.Ибрагимова АН РТ и широкой общественности. Нынешняя конференция пройдет 14 марта. В этом году школьный музей получит грант на обновление экспозиции.

Напоминаем, что до 27 марта в ГБУК “Республиканская детская библиотека” будет работать книжная выставка, посвященная 135-летию Г.Ибрагимова. До 31 марта в Национальной библиотеке РТ организуется книжная выставка “Галимджан Ибрагимов – писатель, учёный, общественный деятель” (“Галимҗан Ибраhимов – язучы, галим, дәүләт эшлеклесе”). Книжные выставки посвященные жизни и творчеству Г.Ибрагимову пройдут в более полусотни муниципальных библиотек Республики Татарстан. Также в татарстанских школах проходят литературные часы памяти Г.Ибрагимова. 23 марта в 16.00 в рамках Литературного салона в Доме татарской книги состоится вечер памяти, посвященный известному писателю “Гасырлар киселешендә Г.Ибраһимов шәхесе һәм иҗаты” (“Личность и творчество Г.Ибрагимова на рубеже веков”). 25 марта в театре “Әкият” состоится показ спекталя “Адәмнәр”(«Люди») на основе одноименного драматического произведения о страшном голоде, свирепствовавшем в Поволжье и на Урале в 1921-1922 годах. 28 марта в Тукаевском клубе Союза писателей РТ состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 135-летию Г.Ибрагимова.

В Аургазинском районе Республики Башкортостан, в родном селе Г.Ибрагимова – Султанморатово создан дом-музей великого писателя. Как школьный музей он был открыт параллельно с музеем в школе № 89 в Казани (также в 1967 здесь установлен бюст), как дом-музей создан к 100-летию со дня рождения. Чтят память писателя в Ялте Республики Крым, где он прожил последние годы: в его доме в 2020 году работала выставка, посвященная Ибрагимову. Именем Галимджана Ибрагимова названы улицы во многих населенных пунктах Татарстана и Башкортостана, в Казани самый первый проспект в истории города назван его именем. В Казани на доме № 33 по улице Муштари, где жил в 1924-1927 гг. писатель установлена мемориальная доска.

Подробнее о биографии, творчестве и научной деятельности Г. Ибрагимова в видеопроекте и статье: https://tatarica.org/ru/razdely/kultura/literatura/personalii/ibragimov-galimdzhan-girfanovich

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