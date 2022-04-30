Тимур Сулейманов: «Мин татарча сөйләшәм!» создает среду для сохранения языка

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов назвал акцию «Мин татарча сөйләшәм!» средой, благодаря которой татарский язык имеет будущее.

«Говорить по-татарски — собственный выбор каждого. На родном языке ты можешь говорить со своими детьми, на работе, совещаниях и в других местах. Поэтому важно, чтобы молодежь объединялась, потому что татарский язык сегодня нужный язык», — сказал министр журналистам.

По словам Сулейманова, акция «Мин татарча сөйләшәм!» объединяет организации в разных районах республики.

«Каждый год молодые татары присоединяются к этому движению. Пусть даже не зная слов звучащих со сцены песен, узнав от друзей, все равно приходят. Здесь своя особенная атмосфера. Эта среда мотивирует на создание современных интересных, качественных проектов», — полагает глава молодежного ведомства.

Он также напомнил, что движению языковых активистов исполнилось уже 18 лет. «Через разные формы у молодых татар появляется желание говорить на родном языке, интерес к использованию его в разных областях», — сказал Тимур Сулейманов.

tatar-inform.ru