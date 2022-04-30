В Томской области в преддверии Дня Победы прошло мероприятие, посвящённое памяти Мусы Джалиля

В городской библиотеке города Стрежевого Томской области в преддверии Дня Победы прошло мероприятие, посвящённое памяти Мусы Джалиля под названием «Мужество останется в веках». Организаторами данной встречи выступил ансамбль татаро-башкирской песни «Ляйсан» и сотрудники библиотечно-информационной системы города.

Муса Джалиль – татарский поэт, известный не только своими стихами и рассказами, но и своей трагичной биографией, которая связана с Великой Отечественной Войной. С детства стал писать стихи, которые нравились его сверстникам во дворах. Видимо, с самого детства он понял, что именно с литературой связано его будущее В 1942-м году попав в плен Муса Джалиль все равно не забывал о своём любимом деле.

Благодаря людям, удавшимся вернуться из тех лагерей, а именно Нигмату Терегулову, Андре Тиммермансу, Габбасу Шарипову, Казиму Миршанину, которые предоставили блокноты со стихами Мусы Джалиля, справедливость восторжествовала. Огромное значение к этому приложил поэт Константин Симонов . Для присутствующих в библиотеке ведущие подробней рассказали о Джалиле, участники ансамбля прочитали стихотворения поэта, выступили с песней «Солдатлар» и посмотрели небольшие видеофрагменты времён Великой Отечественной Войны.

Участники этнографической школы «Чишмәкәй» показали инсценированное стихотворение «Красная ромашка», прочитали «Мои песни». Выражается благодарность руководителю ансамбля Ильзире Якшиевой и коллективу Библиотеки Стрежевого за встречу Надеюсь на дальнейшее проведение подобных мероприятий, при этом связанных не только с татаро-башкирской литературой, но и других народов России, особенно в год культурного наследия

Насруллин Денис.

Татары Сургута