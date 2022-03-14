Торжественное открытие «Нуреевских сезонов» состоялось в Татарском культурном центре

Все внимание приутствующих было приковано к дизайнеру, ювелиру, скульптору, близкой подруге Рудольфа Нурееева Лизе Сотилис, которая щедро делилась с окружающими вспоминаниями о своей дружбе с выдающимся танцовщиком.

Гостья вечера признавалась в любви к России, высоко оценивая приверженность россиян к сохранению совоих национальных традиций и идентичности.

Официальную часть мероприятия открыл глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов. Он отметил вклад Рудольфа Нуреева в развитие мирового балета и подчеркнул, что артист всегда оставался патриотом своей Родины.

Руководитель международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Чеботарева рассказала о том, как снимались фильмы о Нурееве, поделилась творческими планами на будущее.

В 2023 году зрители увидят новые фильмы о Нурееве, которые расскажут о малоизвестных страницах его биографии и будут посвящены последним месяцам его жизни.

Лиза Сотилис, выступая на открытии, обещала передать в дар организаторам ряд своих работ для их последующей продажи и финансирования создания новых фильмов. В этот вечер зрителям была «Венеция. Карнавал. Любовь». Этот фильм, снятый в 1982 году режиссером Марио Ланфранки считался утерянным. Он был найден в 2019 году в государственном киноархиве Cineteca в Милане благодаря директору Института культуры Италии в Москве Ольге Страде и создателям международного проекта «Нуреевские сезоны».

Гости вечера могли ознакомиться с уникальной фотовыставкой Грициано Аричи, посвящённой съемкам фильма «Венеция. Карнвала. Любовь», в котором главную роль сыграл Рудольф Нуреев. Эта выставка впервые демонстрируется в России.

Впереди жителей столицы ждут показы фильмов на различных городских площадках. Подробнее о них на сайте проекта

www.rudolfnureev.ru

Проект реализуется Татарской национально-культурной автономией Москвы, Фондом содружества «Башкортостан — Италия», кинокомпанией «Свой почерк», Фондом культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова и рядом других партнеров при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.