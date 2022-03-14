В ДУМ РТ начался 9 сезон “Школы одного дня”

12 марта, в ДУМ РТ начался девятый сезон “Школы одного дня” – интенсивных курсов по обучению намазу и основам Ислама. Первое вводное занятие прошло в здании ДУМ РТ (ул. Габдуллы Тукая, 38) при участии организаторов, преподавателей и шакирдов и собрало вокруг себя более 100 человек.

Словами напутствия перед участниками проекта выступил главный специалист отдела дагвата ДУМ РТ Али хазрат Ибодов.

Проект «Школа одного дня» создан специально для тех, кто желает стать практикующим мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для освоения обрядов поклонения на примечетских курсах на протяжении 5 лет. А «Школа» позволит им быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы Ислама всего за 7 уроков.

Уроки будут проходить каждую субботу с 8:00 до 12:00 в Галеевской мечети города Казани по адресу: ул.Тукая, 40. Организаторы подчеркнули, что те, которые не смогли сегодня присутствовать уроках, еще смогут присоединиться к занятиям со следующей неделе.

Стоит отметить, что в этом году, в отличие от прошлых лет, время проведения занятий приходится на месяц Рамазан-Шариф. Поэтому, как пояснили организаторы, если первые 2 урока будут посвящены правилам омовения и намаза, то урок, который пройдет 26 марта перед Ураза-байрамом, планируется посвятить правилам соблюдения поста.

На последующих занятиях будет продолжено изучение правил совершения намаза, разъяснены основы акыды, понятия халяль и харам. Помимо получения теоретических знаний от наставников, шакирды будут практиковать совершение омовения и чтения намаза. Последний – 7-й-урок планируется завершить 23 апреля в формате ифтар-маджлиса в соответствии с традициями татарского народа.

Приветствуя участников курсов, начальник отдела социального развития муфтията Айгуль Биктимирова ознакомила с наставниками и порядком проведения занятий в течение семи недель, остановилась на важности обучения чтению и совершения самого намаза. Она подчеркнула, что организуемые ими курсы “Школа одного дня” быстро стали популярными.

В целях облегчения освоения основ религии, используя опыт, накопленный с начала реализации проекта, учащимся были розданы рабочие тетради на русском и татарском языках, подготовленные сотрудниками отдела социального развития ДУМ РТ.

Со словами напутствия и вагазом выступил главный специалист отдела дагвата ДУМ РТ Али хазрат Ибодов. Он говорил о поклонении Аллаху, о различиях между этим миром и вечной жизнью, прощении Аллахом грехов и т. д. Отмечая важность намаза, он сказал: “Ключ к счастью в этом мире – намаз. Дорога в рай – это намаз. Покой души – это намаз. А совершение первого намаза – это избавление от грехов”. После проповеди шакирды под руководством Али хазрата произнесли шахадат-калимя и приступили к занятиям.

Стоит отметить, что некоторые участники сегодня на занятия пришли даже семьями. Самому юному шакирду – 18 лет, самым возрастным оказался житель поселка Осиново Зеленодольского района. 70-летний Ильгизар Бадрутдинов о проведении курсов узнал из газеты “Безнең гәҗит”. В настоящее время он занимается организацией встреч, посвященных нравственности, истории и культуре татар в мечети “Аль-Ислах” поселка Осиново. Он поблагодарил представителей муфтията, наставников за проведение такого полезного курса.

После открытия курсов начались первые уроки: мужчины перешли в Галеевскую мечеть, а женщины остались в конференц-зале ДУМ РТ. Первый урок был посвящен теме омовения. Перед полуденным намазом шакирды потвердили свои знания на практике – показали наставникам как правильно брать тахарат.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата специально для новичков, которые делают свои первые шаги на пути изучения ислама. Всего на курсах за это время обучились порядка 750 человек, по сути, ставших практикующими мусульманами. Обучение ведется бесплатно на татарском и русском языках отдельно для мужчин и для женщин. Уроки ведут 10 устазов – активисты мусульманского движения.

dumrt.ru