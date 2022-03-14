В Министерстве культуры РТ состоялось заседание Комиссии по Государственной премии РТ им.Г.Тукая

11 марта 2022 года в Министерстве культуры Республики Татарстан состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям Республики Татарстан им.Г.Тукая, посвященное рассмотрению произведений и работ, выдвинутых на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2022 году.

Всесторонне обсудив представленные произведения и работы, Комиссия при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая приняла решение о выдвижении на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2022 году 19 кандидатов.

В сфере литературы выдвинуты: поэтесса поколения шестисядников Флера Сабирзяновна Гиззатуллина – за роман -поэму «Яну дәверләрендә» (“В эпоху горения”), поэму «Вөҗдан үре – йөрәк түре», популярный писатель Кабиров Марат Рафилевич – за фантастические романы «Бердәнбер һәм кабатланмас» («Единственный и неповторимый) и «Китап» («Книга»), главный редактор журнала «Аргамак», челнинский поэт Алешков Николай Петрович – за художественные переводы и за цикл произведений «Жизнь моя», избранное: стихотворения, поэмы», «Дальние луга», избранная лирика, «Мои поэмы», «Причастие», Избранная лирика», поэт Низамиев Рашат Мияссарович (Рашат Низами) – за книги: «Уч төбендә – яшен» («На ладонях-молния»), «Татар моңының өч йолдызы» («Созвездие татарских композиторов»). Среди кандидатов два детских писателя и одновременно журналисты Шарапова Йолдыз Адиповна – за детские произведения: «Китаплы кич», «Каен алмасы», «Колаклы коймаклар».

В области театрального искусства выдвигаются Набережночелнинский драматический театр им.А.Гилязова – за спектакль «Абага алмасы ачы була» режиссер Ибрагимов Фаиль , исполнитель главной роли Сагдуллин Рафиль Гарипович, автор пьесы Сабиров Равиль; спектакль «Шәһәр.Нокта. Брежнев» («Город Брежнев») – автор произведения известный писатель Шамиль Идиатуллин, режиссер Олег Киньзягулов, переводчик Ахметгараева Гузеля Амуровна, за вклад в развитие республиканского национального театрального искусства путем обращения к современной российской прозе и актуальным для молодежи проблемам; Альметьевский татарский государственный драматический театр – за спектакль «Кибет» («Магазин») актрисы Мадина Гайнуллина, Диляра Ибатуллина, драматург Олжас Жанайдаров, режиссер Эдуард Шахов; объединение «Алиф» – за спектакли «Әллүки», «Дәрдемәнд», «ОТУКАН», «hava», «sak-sok», «Алиф» режиссер Туфан Имамутдинов, актер, хореограф Нурбек Батулла – лауреат Российской премии «Золотая Маска» 2018, лауреат премии имени М. Джалиля 2019, лауреат «Тантана» 2021, композитор Эльмир Низамов, хореограф Марсель Нуриев.

В области изобразительного искусства выдвинуты: народной художник Егоров Анатолий Николаевич – за большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан. Цикл гобеленов «Над Казанью луна», московский скульптор Кадим Джалилевич Замитов – за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры, народных образов, представленных в Государственной Третьяковской галерее, скульптуру «Хөррият».

В области музыкального искусства Байтиряк Ильгам Ильгизович – за театрологию симфонических поэм «Весенний Кырлай», «В ожидании утра», «Тулпар», «Зилант»; Гатауллин Риф Хоббулович – за авторские музыкальные сборники на татарском языке детский сборник «Балачакның җырлы мизгелләре» («Мелодичные мгновения детства»), Сборник популярных песен и романсов «Әйттең миңа…» («Сказала мне…»).

Впервые среди кандидатов – представитель из сферы фотоискусства Якупов Рифкат Гусманович – за многолетнюю деятельность в деле развития и признания на международном уровне фотоискусства Татарстана, за отражение в своем творчестве духовной и культурной жизни татарского народа. За вклад в национальное фотоискусство и серию фоторабот.

Также среди кандидатов профессор, известный археолог Хузин Фаяз Шарипович – за цикл трудов по изучению и популяризации историко-культурного наследия Татарстана и татарского народа, исследователь киноискусства Алексеева Елена Петровна – за книгу «Казань. Кинематограф. Из века в век (1897-2014 г.г.).

В области хореографии выдвинут балетмейстер Государственного ансабля песни и танца РТ Гарипова Раиля Мухаметовна – за сохранение, развитие и пропаганду национальной татарской хореографии, в сфере архитектуры выдвинут Ханов Фирдавис Гайнетзянович – за вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области архитектуры и градостроительства (архитектурные проекты в Нижнекамске: Соборная мечеть; Парк «Тукай»; Экопарк «Оазис» в пгт.Камские поляны; экопарк пос. Красный ключ; Культурно-спортивный комплекс «Ильинка» («Майдан»)).

Лауреаты Премии будут объявлены 26 апреля.

Напомним, премия присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства), отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведении.

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