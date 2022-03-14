В мечети «Махалля Наиль» с. Елховое Озеро прошла встреча имам-хатыбов

В мечети «Махалля Наиль» с. Елховое Озеро Ульяноыской области прошла встреча имам-хатыбов Западного мухтасибата с мусульманами с. Елховое Озеро и близлежащих населенных пунктов Цильнинского района. Инициатором встречи был мухтасиб Западного мухтасибата Наиль хазрат Гизатуллов.

Основная тема – обсуждение вопросов поступивших от мусульман района, касающиеся принципов исламского вероучения, фикха, адаба, этике соблюдения уразы (поста), поскольку, по милости Всевышнего, каждый прошедший день все больше и больше приближает нас к Священному месяцу Рамадан.

По словам Наиля хазрата, достаточно значительное количество вопросов касается и текущей ситуации в России и мире. Он также добавил, что, по милости Аллаха, абсолютное большинство прихожан и жителей сел имеют твердое представление о том, что любая возникшая ситуация, должна быть принята взвешено, с мудростью и терпением. Ведь именно так подобает поступать верующим, устремленным обрести довольство Всевышнего.

Некоторые вопросы были адресованы Совету улемов РДУМ УО о соответствии тех или иных моментов- Корану, Сунне и положениям ханафитского мазхаба, традиционного для Поволжья.

Перед собравшимися с вагазом выступил также имам хатыб мечети «Махалля Наиль» Равиль хазрат. Его наставление было посвящено необходимости приложения усилий единства, взаимоуважения и сплоченности в обществе и осторожном отношении к получаемой информации политического характера, как того требуют коранические принципы‼️.

На встрече также обсуждалась и тема предстоящего строительства трёх мечетей в Ульяновском районе в 2022 году – в пос. Тимирязевка, с. Бирючевка и с. Елшанка, а также вопросы, связанные с работой мечетей, организацией и проведением ифтаров в предстоящий Священный месяц Рамадан.

Напомним, что встречи имамов хатыбов мечетей РДУМ УО с прихожанами и жителями муниципальных образований Ульяновской области носят регулярный характер и, как правило, посвящены решению насущных проблем, с которой сталкиваются мусульмане, разъяснению основ Ислама, правилам поведения мусульман при возникновении новых общественных вызовов и ответам на различные вопросы.

Рузия Халимова

Ульяновская область