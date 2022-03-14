В Бижбулякском Дворце культуры  прошел фестиваль “Рух. Дәрт. Моң”

Задорный, веселый, народный, радостный, вдохновляющий – все эти эпитеты были применимы к гала – концерту открытого зонального фестиваля татарской культуры “Рух. Дәрт.Моң”, который 11 марта массово прошел на сцене Бижбулякского Дворца культуры.

Напомним, что отборочный тур открытого зонального фестиваля проходил еще с 22 по 27 ноября на сайте МАУ Бижбулякский ДК в онлайн формате. И тогда в адрес Оргкомитета поступило 104 заявки из 15 районов, 2 городов республики и 4 заявки из соседней республики Татарстан.

И вот самые талантливые и колоритные из них – это 13 татарских творческих коллективов из Миякинского, Федоровского, Бураевского, Туймазинского, Стерлибашевского и Бижбулякского районов и из города Туймазы встретились на главной сцене Бижбуляка на заключительном гала- концерте. Гала-концерт открыл заместитель главы администрации муниципального района Бижбулякский район Данилов Алексей Александрович. В своем приветственном слове, Алексей Александрович от имени администрации района тепло поприветствовал участников фестиваля и пожелал им успехов и достижения новых творческих высот.

Участники заключительного тура демонстрировали свое мастерство и талант по 6 жанровым направлениям:

«народный вокал»,«эстрадный вокал», «хореография», «фольклор», «инструментальное творчество» и «декоративно – прикладное и народные ремесла». Интересные, яркие выступления финалистов – ведущих татарских творческих ансамблей, никого не оставили равнодушными. Каждый номер рассказывал о богатой и уникальной культуре татарского народа, восхищая зрителей бурными эмоциями, яркими костюмами и красотой исполнения.

Поразительное по красоте и стройности искусство многоголосного пения продемонстрировали: народный татарский вокальный ансамбль «Жидегән йолдыз» МАУ ДК «Родина» г. Туймазы МР Туймазинский район под руководством Ильдара Наилевича Гусамутдинова и Айгуль Абузаровны Курбановой, вокальный ансамбль «Ихлас» СДК с.Кандрыкуль, Туймазинского района под руководством Зульфии Рифатовны Яхиной,

народный татарский женский вокальный ансамбль «Нур» Миякинского РДК под руководством заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Гаяза Турьяновича Исмагилова.

Влюбляющие в себя раз и навсегда мелодичные песни татарских композиторов в исполнении Гульфизы Хайруллиной и Рустама Галиева из Стерлибашевского района вызвали в каждом из нас самые душевные и теплые чувства.

Отточенность форм, где каждый шаг, каждый взмах имеет определенное значение и отражает историю народа, достойно показали танцевальные ансамбли «Науруз» МБУ Фёдоровский районный Дом культуры под руководством Лилии Рахматулловной Юсуповой, ансамбль «Жиңгиләр» Кунаккуловского СДК- филиала МАУ Бижбулякский ДК под руководством Нафисы Василовны Биктимеровой. А замечательные музыканты – самородки – ансамбль «Моң» Азнаевского СДК – филиала МАУ Бижбулякский ДК (руководитель Залир Зуфарович Альмухаметов), Лилия Арсланова и Сабир Файзуллин из села Уршаково Миякинского района раскрыли яркую и неповторимую окраску татарской культуры – это народное инструментальное творчество. Ведь сколько изысканности и утончённости, мощи и задора кроется в татарских народных мелодиях!

В яркий, богатый мир народных обрядов и обычаев окунули самобытные фольклорные ансамбли «Наза» МАУ «Бураевский районный Дом культуры имени Рауф Галиевой» МР Бураевский район (руководитель Аитова Эльмира Мазитовна), «Мирас» Ново – Биктяшского СДК – филиала МАУ Бижбулякский ДК (руководитель Рамиля Сагитовна Тухватуллина), народный татарский фольклорный ансамбль «Ак калфак» МАУ Бижбулякского ДК (руководитель Лилия Марселевна Мусаева).

Украшением фестиваля стала также выставка, где были представлены лучшие произведения мастеров народного ремесла и декоративно – прикладного творчества из Миякинского, Стерлибашевского и Бижбулякского районов. Среди них именитая мастерица по шалевязанию из с. Стерлибашево Галимова Сария Фаизовна , мастерица по лоскутному шитью Галимова Светлана Каримжановна из села Канбеково Миякинского района и наши признанные бижбулякские умельцы – Риф Шигапович Абзалов из села Кунаккулово, Зоя Кадыровна Гайнутдинова из села Дюсяново, Фарит Минетдинович Инсапов из села Кенгер – Менеуз и Арсланова Зубаржат Тимерзяновна из села Аитово. Здесь мастера на глазах у зрителей создавали свои произведения и рассказывали об особенностях своего ремесла.

Значимым и важным для участников, организаторов зонального фестиваля стало участие в нем депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председателя Исполкома Региональной общественной организации “Конгресс татар Республики Башкортостан” Загира Ахсановича Хакимова. Приветствуя участников гала – концерта Загир Ахсанович отметил, что сегодняшний фестиваль стал яркой площадкой общения, обмена, роста, сохранения богатой культуры татарского народа.

Яркой кульминацией гала – концерта, конечно же, стало церемония награждения победителей. Выступления участников заключительного тура фестиваля оценивало компетентное жюри в составе: Арефьева Елена Павловна – председатель жюри, начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными объединениями администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан; Исмагилов Гаяз Турьянович – член жюри, руководитель народного татарского женского вокального ансамбля “Нур” Миякинского районного Дворца культуры, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Гаяз Турьянович Исмагилов; Залия Рафисовна Ахунова – член жюри, член Союза журналистов Российской Федерации и Республики Башкорстан, диктор радио “РОКСАНА», общественный деятель. По итогам выступлений лауреатами зонального фестиваля татарской культуры стали следующие творческие коллективы:

Номинация «Народный вокал»

Народный татарский вокальный ансамбль «Жидегән йолдыз» муниципального автономного учреждения Дворец культуры «Родина» г. Туймазы муниципального района Туймазинский район. Руководители Ильдар Наилевич Гусамутдинов и Айгуль Абузаровна Курбанова – диплом лауреата I степени

Вокальный ансамбль “Яран гөл” МАУ Бижбулякский ДК. Руководитель Лилия Марселевна Мусаева – диплом лауреата II степени

Вокальный ансамбль «Ихлас» сельского Дома культуры с.Кандрыкуль, Туймазинского района. Руководитель Зульфия Рифатовна Яхина – диплом лауреата III степени

Фольклорный коллектив «Умырзая» Елбулактамакского СДК- филиала МАУ Бижбулякский ДК. Руководитель Мунира Разумовна Хайруллина – диплом финалиста

Номинация «Эстрадный вокал»

Народный татарский женский вокальный ансамбль “Нур” Миякинского районного Дворца культуры. Руководитель заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Гаяз Турьянович Исмагилов – диплом лауреата I степени

Вокальный дуэт – Хайруллина Гульфиза Амирзяновна и Галиев Рустам Тимербулатович МБУ «Районный дом культуры» Стерлибашевский район-

диплом лауреата II степени

Номинация «Фольклорное творчество»

Народный татарский фольклорный ансамбль «Ак калфак», руководитель Лилия Мусаева – диплом лауреата I степени

Фольклорный ансамбль «Наза» МАУ «Бураевский районный Дом культуры имени Рауф Галиевой» МР Бураевский район, руководитель Аитова Эльмира Мазитовна- диплом лауреата II степени

Фольклорный ансамбль «Мирас» Ново – Биктяшского СДК – филиал МАУ Бижбулякский ДК. Руководитель Рамиля Сагитовна Тухватуллина- диплом лауреата III степени

Номинация «Инструментальное творчество»

Лилия Арсланова и Сабир Файзуллин. Уршаковский СДК, Миякинский район.- диплом лауреата I степени

Ансамбль баянистов “Моң” Азнаевского СК- филиала МАУ Бижбулякский ДК. Руководитель Залир Зуфарович Альмухаметов- диплом лауреата II степени

Номинация “Хореография”

Танцевальный коллектив «Науруз» муниципального бюджетного учреждения Фёдоровский районный Дом культуры. Руководитель Юсупова Лилия Рахматулловна- диплом лауреата I степени

Танцевальный ансамбль «Жиңгиләр» Кунаккуловского СДК, руководитель Нафиса Василовна Биктимерова – диплом лауреата II степени

Номинация

«Декоративно – прикладное творчество и и народные ремесла»

Галимова Сария Фаизовна, село Стерлибашево – диплом лауреата I степени

Галимова Светлана Каримжановна. Село Канбеково, Миякинский район- диплом лауреата II степени

Гайнутдинова Зоя Кадыровна. Село Дюсяново, Бижбулякский район – диплом лауреата II степени

Абзалов Риф Шигапович. Село Кунакулово, Бижбулякский район- лауреата III степени

Инсапов Фарит Минитдинович, мастер резьбы по дереву. Село Кенгер – Менеуз, Бижбулякский район – диплом финалиста

Арсланова Зубаржат Тимерзяновна. Село Аитово, Бижбулякский район- диплом финалиста.

Также специального приза организаторов фестиваля удостоен фольклорный коллектив «Наза» МАУ «Бураевский районный Дом культуры имени Рауф Галиевой» МР Бураевский район, руководитель Аитова Эльмира Мазитовна.

Таким образом, фестиваль, получивший символичное название «Рух.Дәрт.Моң.» завершился, став еще одним свидетельством того, что наша республика богата замечательными, талантливыми людьми, которые бережно сохраняют культурное наследие своего народа.

Желаем всем участникам, победителям зонального фестиваля татарской культуры неиссякаемой энергии, вдохновения, бодрости, успехов и новых творческих достижений!

Бижбулякский ДК