В Пензенской области состоялся конкурс “Татар кызчыгы” и “Татар малае-2022”

12 марта 2022 года Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак” провела конкурс “Татар кызчыгы-2022.Татар малае-2022” среди детей от 7 до 9 лет .Участвовало 11 детей из Каменского и Пачелмского районов Пензенской области.

Почетными гостями праздника стали: Пушкарев А.И.(И.о. Главы администрации Пачелмского р-на), Фаюстов А.И. (заместитель Главы администрации Пачелмского р-на), , Кадомцева Н.А.(директор МУК МЦ РДК Пачелмского района), Клейменов Р.А.(Глава администрации Решетинского с/с). Татарскую национально-культурную автономию представил Тенишев М.Р.-депутат Собрания представителей Пачелмского р-на и председатель общества татарской культуры этого же района. Он вручил детям пакеты от РОО ТНКА Пензенской области и от себя лично сладкие призы.

Ребята состязались в конкурсах “Үзем турында сүзем”, где на родном языке рассказали о себе, своей семье, своих увлечениях. Следующим испытанием для них был художественный номер “Минем яраткан һөнәрем”, в котором дети показали свое художественное мастерство.

Мы увидели зажигательные татарские танцы, услышали красивые песни и проникновенные стихи, постановка татарской сказки и татарских посиделок “Аулак ОЙ”. Очень зрелищным оказалось практическое занятие “Уңган кыз” һәм “Җитез егет ”, где юные конкурсанты демонстрировали свое мастерство забивания гвоздя (мальчики) и наматывания клубка ниток на скорость (девочки).

И последнее испытание “Өй эше” (домашнее задание), где ребята должны были принести традиционное блюдо или выпечку, приготовленное с мамой.Все участники в совершенстве владеют родным языком. Победителями по Пачелмскому району стали Асеев Ильяс и Максутова Гельшат, по Каменскому району Канеев Ильнар и Дасаева Амина. Мероприятие проводилось при Грантовой поддержке Правительства Пензенской области. Все участники получили дипломы и призы. Мероприятие, по традиции, заверишлось песней “И туган тел, и матур тел…”

Конкурс будет проводиться во всех районах проживания татар и в октябре состоится финал в г. Пензе.

С уважением,

Председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева