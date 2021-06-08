Тосненский Сабантуй пройдет 13 июня

13 июня в 12:00 часов в заповедном уголке Тосненского района Ленинградской области, в пос. Шапки (на берегу Нестеровского озера), вновь соберутся жители многонационального Тосненского района и Ленинградской области, чтобы праздновать окончание весенне-посевной страды.

Как и в прошлые годы гостей и участников Сабантуя ждет большая культурно-развлекательная и игровая программа, где прозвучат дивные татарские, башкирские и русские песни, будут исполнены красочные национальные танцы. На спортивно-игровой площадке состоятся различные национальные виды спортивных игр. Центральным событием станет борьба батыров на поясах за главный приз Сабантуя.

Для гостей будет организован трансфер. Сбор в 9:00 за остановкой автобуса №39 у метро “Московская”

tatspb.tatarstan.ru