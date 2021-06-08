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Глава Республики Саха Айсен Николаев почтил память татарского народного поэта Габдуллы Тукая

Глава Республики Саха Айсен Николаев почтил память татарского народного поэта Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Главные новости, 08.06.2021 0 1

Сегодня, 8 июня, Айсен Николаев почтил память татарского народного поэта, литературного критика, публициста, общественного деятеля, переводчика Габдуллы Тукая. Ил Дархан возложил цветы к памятнику одному из основоположников современного татарского языка.

Также сегодня Айсен Николаев вместе с Рустамом Миннихановым примет участие в торжественной церемонии открытия Дней Якутии, проведёт ряд деловых встреч с руководством региона, а также посетит мероприятия образовательной программы для управленческих команд российских регионов и  ознакомится с успешными практиками социально-экономического развития и технологии государственного управления Республики Татарстан.

ulus.media

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