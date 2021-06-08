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В Казани стартуют курсы татарского языка для работников муниципальной службы

В Казани стартуют курсы татарского языка для работников муниципальной службы

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 08.06.2021 0 2

На днях в Казани завершились курсы татарского языка для работников сферы обслуживания. Сертификаты об окончании обучения получили 20 человек. Среди участников курсов были владельцы отелей, ресторанов, заведений общественного питания. Теперь обучаться татарскому языку приглашают работников муниципальной службы.

«В нашей сфере происходит прямое взаимодействие с населением, а значит, владение языком просто необходимо. Курсы рассчитаны на два уровня: для начинающих и для желающих усовершенствовать свои языковые знания», – сказала заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова.

Так, курсы для начинающих будут проходить по понедельникам с 17:00 до 18:00 и по четвергам с 18:00 до 19:00. Продолжающий уровень ждут на уроках по понедельникам с 18:00 до 19:00 и по четвергам с 17:00 до 18:00.

kzn.ru

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