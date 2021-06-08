Сегодня, 8 июня, в рамках рабочей поездки в Кыргызскую Республику, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев принял участие в Сабантуе города Бишкек. Он поприветствовал гостей праздничного мероприятия и поздравил с народным праздником.

Также с приветственным словом к участникам праздничного мероприятия обратилась заместитель Председателя кабинета министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова.

В ходе мероприятия были вручены медали и благодарственные письма от имени Всемирного конгресса татар.

Медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» были награждены члены Общественного Объединения «Татарско-Башкирский культурный центр «Туган тел» Ассамблеи Народа Кыргызстана: Равиль Муратов, Милана Сайдаева, Рафаэль Сайфуллин.

За большой вклад в дело духовного развития татарского народа, взаимного обогащения национальных культур, укрепления связей между народами во имя их дружбы и процветания благодарственные письма были вручены Линару Мансурову, Наиле Сарабаевой и Ринату Хабибрахманову.

Далее участникам праздничного мероприятия была предложена развлекательная программа. Прозвучали песни в исполнении гостей из Татарстана. На празднике выступили лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей, лауреат Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова Гульсирень Абдуллина и обладатель гран-при Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова Ранис Габбасов.

Лейсан Хаерова