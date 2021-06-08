В Казани началась профильная смена для татарских детей из регионов России «Милләтебез хәзинәләре»-«Сокровища нации»

С 1 по 18 июня 2021 года на базе Молодежного центра «Волга» (пос.Боровое Матюшино) проходит языковая профильная смена для татарских детей из регионов России «Милләтебез хәзинәләре»-«Сокровища нации». Организаторами смены являются Молодежный центр «Идель», Федеральная национально-культурная автономия татар и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.

Профильная смена летнего лагеря «Милләтебез хәзинәләре» проводится с 2000 года. В этом году участниками смены стали дети из 18 регионов России в возрасте от 10 до 17 лет.

Мероприятие проводится с целью объединения татарских детей, проживающих в регионах Российской Федерации и странах СНГ на почве этнической самобытности, развития национального самосознания, родного языка, самоидентификации детей в качестве носителя и продолжателя многовековых традиций татарского народа. В программе – мастерские по вокалу, народному танцу, национальной борьбе, изучению родного языка и истории, осваиванию навыков прикладного искусства, выпуск газеты и т.д. Также предусмотрены различные экскурсии, встречи с представителями татарской интеллигенции и просмотры спектаклей.

Сегодня, 4 июня прошла встреча ребят с Депутатом Государственной Думы Российской Федерации, председателем Совета ФНКАТ Ильдаром Ирековичем Гильмутдиновым, где он познакомился с участниками смены. Поприветствовал ребят, побеседовал на тему сохранения и развития языка, национальных ценностей, традиций в семье в школе. Выступил с напутственными словами. Ответил на заданные вопросы детской аудитории.

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