На фестиваль традиционной культуры тюркского мира «URMAI-ZALIDA» было подано порядка 100 заявок

Гала-концерт IX Международного фестиваля традиционной культуры тюркского мира «URMAI-ZALIDA» состоялся 4 июня в селе Урмаево Комсомольского района Чувашии. Мероприятие прошло при поддержке ФАДН России, Минкультуры Чувашии, Дома дружбы народов АУ «Республиканский центр народного творчества» при участии Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики.

Концерт завершил фестиваль, который на протяжении 9 лет не теряет актуальность. В этом году заявки на участие подали порядка ста творческих коллективов и сольных исполнителей из российских регионов, а 60 из них приняли участие в онлайн фестивале.

Гости праздника ознакомились с выставкой о деятельности общественной организации «Национально-культурная автономия татар в Чувашской Республике», декоративно-прикладным творчеством, предметами быта татар Чувашии.

Особого внимания заслуживают народные обрядовые действа, что говорит о стремлении организаторов не просто сохранить этнический фольклор, но и развивать его как часть национальной культуры, национального достояния, передавая подрастающему поколению.

По итогам фестиваля Гран-при удостоены: народный ансамбль песни и танца «Мишар» Комсомольского района; фольклорный коллектив «Гульжамал» Дрожжановского района и хореографический ансамбль «Авыл dance» Кайбицкого района Республики Татарстан; Ева Аркадьева (народный ансамбль татарской песни «Ялкын» из Чебоксар.