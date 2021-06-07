2 июня 2021 года в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялась презентация книги «Белые волки» Фарита Фарисова. Выход документально-художественной повести приурочен к 70-летию первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Формат, предложенный ведущим вечера руководителем Департамента культуры ДУМ РФ Ренатом Абяновым — диалог с участниками и очевидцами событий книги, пришелся публике по душе. Каждый выступающий добавлял яркий штрих к портрету книги ставшей в этот вечер главным открытием.

Поднимаясь на сцену, спикеры — известные деятели культуры, науки и искусства делились с гостями своими мыслями не только о повести, но и тех событиях, которые она открывает по-новому. Философия вечера — говорить о том, что важно: о людях, которые, творят историю и тех, кто становится ее свидетелями. Живой диалог участников и неподдельный интерес публики создали особую атмосферу доверия.

Книга о великих людях, — так охарактеризовал ее народный поэт Татарстана, лауреат Республиканской премии имени Габдуллы Тукая Равиль Файзуллин. «Литература должна объединять нас, в этом её главная гуманная цель», — отметил он.

Белые волки — это книга-ключ. Она не дает исчерпывающие ответы, а лишь приглашает к разговору. Динамичная, захватывающая история, наполненная яркими и узнаваемыми образами: Карим Хакимов, Ахмат Кадыров, Равиль Гайнутдин. Три стиля повествования вплетают в сюжет книги войну в Чечне и основание нового государства Саудовская Аравия. Сделано это, по словам автора намеренно, потому что в книге встречаются разные эпохи, страны, языки, война и мир, проза и поэзия, документальные материалы, художественный вымысел и притчи.

«Книга написана о наших самых тяжёлых годах, первой и второй чеченской войне, понимать и читать ее надо между строк», — поделился своими впечатлениями народный писатель Чеченской Республики, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, председатель Союза писателей Чеченской Республики Канта Ибрагимов. Он вручил Фариту Фарисову медаль «М.А. Шолохова» Союза писателей России.

Общаясь с залом Канта Хамзатович отметил: «Сегодня я ещё раз убедился, что чеченцы и татары — родственные люди. Здесь, в Казани, вы гордые, смелые, мужественные, культурные люди, у которых огромная история, богатейшие традиции, колоссальный запас знаний. С вами мудрость и сила традиций».

На мероприятие съехались гости из разных регионов, а среди выступающих были и земляки главных героев повести. «Я с большой опаской отнесся к этой книге, — не скрывает журналист, общественный деятель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Римзиль Валеев, уроженец деревни Дюсяново Бижбулякского района Республики Башкортостан — родины Карима Хакимова, — но прочитав остался доволен». «Я благодарен автору за то, что это книга не беллетристика, а документальная. В нашей деревне, когда я был школьником, открылся музей Карима Хакимова и знаю о нем не понаслышке, — отметил он.

Повесть не ставит задачу давать исчерпывающие ответы на вопросы, ее цель привлечь внимание читателя к истории, к поиску правды между строк. Делясь личными воспоминаниями и впечатлениями, открывая публике неизвестные ранее факты из жизни героев книги, спикеры не скрывали своих эмоций. «Я познакомился с ним в аэропорту Франкфурта, — вспоминал об Ахмат-хаджи Кадырове директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. «Когда я сказал, что директор оперного театра из Казани он проявил неподдельный интерес и мы с ним минут десять разговаривали о театре. Я испытал ощущение причастности к чему-то большому. Это мощнейшая энергетика, тебе хочется общаться с таким человеком. Когда ты почувствовал масштаб этого человека, то ощущаешь масштаб трагедии после его гибели», — рассказал Мухаметзянов.

Символом творческой встречи стал белый волк. Фарит Фарисович говорил о волках, как о настоящей стае, семье, построенной на доверии и верности — как о примере для человека. «Это единственные животные, которые ухаживают за своими родителями, не допускают кровосмешения. Кстати, воспитанием волчат занимаются бабушки и дедушки. А самым главным принципом для волков всегда была справедливость», — поделился он.

Кандидат исторических наук, член-корреспондент Российской военно-исторической академии Рустэм Гайнетдинов заметил: «Белый волк в природе встречается редко и книга эта о необычных людях. Она написана о двух великих личностях: Кариме Хакимове и Ахмат-Хаджи Кадырове. Книга о добре, милосердии, отношении к прошлому, уважении традиций, почтении корней. Это, несомненно, литературная удача автора».

На протяжении вечера участники говорил о самом важном для каждого человека — о матери, о жизни и ее смысле, о вере, о стремлении делать добро для тех, кто рядом и об опоре нации — духовных ценностях. Имам-хатыб мечети Аль-Марджани Мансур хазрат Джалялетдин вспоминал как познакомился с Ахмат-хаджи Кадыровым во время учебы в Средней Азии. «Мы были студентами Бухарского медресе. Мы общались друг с другом и он запомнился своим строгим взглядом, брутальностью. Тогда в Ташкенте обучались представители мусульманских народов всего Советского Союза. Он рассказывал, как учиться, как вести себя и мы внимательно слушали», — рассказал он.

Директор института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук Радик Салихов отметил, что повесть затрагивает серьёзные темы, которые напрямую касаются истории нашей страны. «В этой книге я увидел родную для нас историю, историю России в контексте истории ислама. Здесь затрагиваются биографии многих татарских общественных деятелей. Также затронута история чеченского народа, его триумф и трагедия. Эта история написана честным человеком, патриотом своей страны», — сказал он. Книга действительно заставляет полностью поверить в реалистичность реконструируемой эпохи, почувствовать специфику духа ислама — будь то Северный Кавказ, Поволжье, Предуралье и Южный Урал, Средняя Азия или Ближний Восток.

Доктор исторических наук Вячеслав Ахмадуллин предложил родителям читать повесть всей семьей: «Надо, чтобы и дети, и родители читали эту книгу. Она — импульс, в ней великие имена. Эта книга о великой империи, которая за сто лет сменила несколько названий: Российская империя, Советское государство, новая Российская Федерация. Автор с бережностью и в то же время беспощадностью показывает, почему эти две империи ушли, какие были ошибки».

«Белые волки» — это единое гармоничное повествование, знакомство с которым перевернет бытие мыслящего человека, дав пищу для ума и указав единственно верный путь: путь дружбы, мира и веры.

Пресс-служба Автономии татар Москвы