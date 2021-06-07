В Краснодаре наградили победителей конкурса детских рисунков и конкурса исторических фотографий

29 мая 2021 года состоялось торжественное награждение победителей конкурса детских рисунков и конкурса исторических фотографий, реализуемых при поддержке Администрации Краснодарского края, а так же награждение дипломами участников XI Международного конкурса чтецов им. Г.Тукая, организованным Министерством культуры Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан, Союзом театральных деятелей Республики Татарстан, Федеральной национально-культурной автономией татар и Казанским Федеральным Университетом.

Целью конкурса детских рисунков являлось вовлечение детей в занятие художественным творчеством, реализация творческого потенциала, эстетическое воспитание детей, поддержка талантов. Присланные работы были очень красивые, нарисованы детьми с любовью и душой.

Задачей конкурса исторических фотографий было привлечение детей и молодёжи к познанию семейной истории, семей близких. В результате конкурса мы познакомились с воспоминаниями и историями свидетелей исторических событий, самая ранняя фотография, присланная для участия в конкурсе, датирована 1885 г.

XI Международный конкурс чтецов им. Г.Тукая проводился дабы приобщить молодежь к миру татарской поэзии и ценностям национальной культуры.

Алина Динисламова