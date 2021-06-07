Василь Шайхразиев встретился с председателем Кабинета министров Киргизской Республики

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Кыргызскую Республику встретился встретился с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым. Василь Шайхразиев вкратце рассказал участникам встречи о Татарстане, о ключевых проектах, которые реализуются в РТ, об устройстве власти, о деятельности общественного объединения «Татаро-башкирский культурный центр Ассамблеи народа Кыргызстана».

Он выразил уверенность в том, что необходимо в дальнейшем развивать отношения между республиками в различных отраслях, увеличивать товарооборот и, в целом, активно сотрудничать.