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Василь Шайхразиев встретился с председателем Кабинета министров Киргизской Республики

Василь Шайхразиев встретился с председателем Кабинета министров Киргизской Республики

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 07.06.2021 0 7

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Кыргызскую Республику встретился  встретился с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым. Василь Шайхразиев вкратце рассказал участникам встречи о Татарстане, о ключевых проектах, которые реализуются в РТ, об устройстве власти, о деятельности общественного объединения «Татаро-башкирский культурный центр Ассамблеи народа Кыргызстана».
Он выразил уверенность в том, что необходимо в дальнейшем развивать отношения между республиками в различных отраслях, увеличивать товарооборот и, в целом, активно сотрудничать.

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