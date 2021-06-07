tatruen
Главная / Новости / Идалия Зиганшина из Республики Татарстан стала победительницей грантового конкурса на «Тавриде»
Идалия Зиганшина из Республики Татарстан стала победительницей грантового конкурса на «Тавриде»

Идалия Зиганшина из Республики Татарстан стала победительницей грантового конкурса на «Тавриде»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.06.2021 0 5

В Крыму на закрытии арт-школы #МЫВМЕСТЕ подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательных заездов молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий «Таврида». Одной из победительниц стала Идалия Зиганшина из Республики Татарстан. На конкурсе она представила проект «Инклюзивная мастерская перформанса» и выиграла 664 000 рублей на его реализацию.

«Инклюзивная лаборатория перформанса – новое направление деятельности творческой студии «Э-моция». В августе будет объявлен набор в инклюзивную танцевальную лабораторию с молодым хореографом Нурбеком Батуллой, лауреатом театральной премии «Золотая Маска». В результате конкурсного отбора будет сформирована инклюзивная группа из 14 человек, из них не менее 6 участников с инвалидностью. В течение 9 месяцев будут проводиться групповые занятия по хореографии. Результатом работы лаборатории станет танцевальный перформанс, который будет представлен на молодежных площадках Казани. Показы перформанса нацелены на привлечение молодежной аудитории к вопросам инклюзивного взаимодействия через актуальные формы искусства, такие как танцевальные шоу, – рассказала Идалия.

Всего в рамках арт-школы #МЫВМЕСТЕ на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 22 проекта. Эксперты конкурса рекомендовали к присуждению грантовых средств 7 проектов на общую сумму 4 992 000 рублей.

Справка:

Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив». Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.

minmol.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.