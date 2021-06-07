Идалия Зиганшина из Республики Татарстан стала победительницей грантового конкурса на «Тавриде»

В Крыму на закрытии арт-школы #МЫВМЕСТЕ подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательных заездов молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий «Таврида». Одной из победительниц стала Идалия Зиганшина из Республики Татарстан. На конкурсе она представила проект «Инклюзивная мастерская перформанса» и выиграла 664 000 рублей на его реализацию.

«Инклюзивная лаборатория перформанса – новое направление деятельности творческой студии «Э-моция». В августе будет объявлен набор в инклюзивную танцевальную лабораторию с молодым хореографом Нурбеком Батуллой, лауреатом театральной премии «Золотая Маска». В результате конкурсного отбора будет сформирована инклюзивная группа из 14 человек, из них не менее 6 участников с инвалидностью. В течение 9 месяцев будут проводиться групповые занятия по хореографии. Результатом работы лаборатории станет танцевальный перформанс, который будет представлен на молодежных площадках Казани. Показы перформанса нацелены на привлечение молодежной аудитории к вопросам инклюзивного взаимодействия через актуальные формы искусства, такие как танцевальные шоу, – рассказала Идалия.

Всего в рамках арт-школы #МЫВМЕСТЕ на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 22 проекта. Эксперты конкурса рекомендовали к присуждению грантовых средств 7 проектов на общую сумму 4 992 000 рублей.

Справка:

Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив». Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.

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